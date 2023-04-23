О главных событиях на фронте, в тылу и на международной арене 22 апреля читайте в материале 24 Канала.

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06:26 Накануне вечером российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами из ЗРК С-300. Во время прилетов в городе начался большой пожар в Новобаварском районе. Однако на месте инцидента не нашли никаких воронок, обломков или следов взрыва ракеты вокруг АЗС. По неофициальной информации следователей, взрыв цистерны с газом на заправке, вероятно, не был связан с ракетными обстрелами окупантов.

03:28 Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что скорость поставки оружия от партнеров зависит от вида техники. Речь и о логистике, и о количестве единиц техники, и о времени, когда она непосредственно окажется на поле боя.

02:29 Двое мужчин выдавали себя за подростков, пытаясь пересечь государственную границу за чужими свидетельствами о рождении. Их задержали пограничники Мукачевского отряда.

01:47 Основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря Дмитрия Пескова якобы был его наемником. Он утверждает, что Николай якобы артиллерист и служил под другим именем в составе его подразделения в Луганске.

00:56 В сети показали интервью Олега Барны, снятое за несколько дней до гибели. В видео экснардеп отметил, что вторую такую войну Украина может не выдержать. А россияне через 3 – 5 лет снова будут скалить зубы. "Поэтому нужно их добить и сформировать международную политику таким образом, чтобы Россия просто распалась или была недееспособна",