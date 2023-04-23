Про головні події на фронті, в тилу та на міжнародній арені 22 квітня читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:26 Напередодні ввечері російські окупанти обстріляли Харків ракетами із ЗРК С-300. Під час прильотів у місті почалась велика пожежа у Новобаварському районі. Однак, на місці інциденту не знайшли жодних вирв, уламків або слідів вибуху ракети навколо АЗС. За неофіційною інформацією слідчих, вибух цистерни із газом на заправці, ймовірно, не був пов'язаний із ракетним обстрілом окупантів.

03:28 Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що швидкість постачання зброї від партнерів залежить від виду техніки. Мовиться і про логістику, і про кількість одиниць техніки, і про час, коли вона безпосередньо опиниться на полі бою.

02:29 Двоє чоловіків видавали себе за підлітків, намагаючись перетнути державний кордон за чужими свідоцтвами про народження. Їх затримали прикордонники Мукачівського загону.

01:47 Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин заявив, що син прессекретаря Дмитра Пєскова нібито був його найманцем. Він стверджує, що Ніколай нібито був артилеристом і служив під іншим ім'ям у складі його підрозділу у Луганську.

00:56 У мережі показали інтерв'ю Олега Барни, яке було зняте за кілька днів до загибелі. У відео екснардеп зазначив, що другої такої війни Україна може не витримати. А росіяни через 3 – 5 років знову будуть скалити зуби. "Тому потрібно їх добити і сформувати міжнародну політику таким чином, щоб Росія просто розпалася або була не дієздатна",