Какая ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте – читайте в тексте 24 Канала.

Важно Дальнобойные дроны от Британии, взрывы в Луганске: хронология 446 дня войны

5:34 В КМВА рассказали, что в этот раз Россия нанесла по Киеву комплексную атаку по разным направлениям одновременно. В частности, с применением дронов, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени. Предварительно большинство ракет уничтожили.

По предварительным данным, обломки ракет упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там горело нежилое помещение и несколько автомобилей. Пожар был ликвидирован.

В большинстве других районов на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону упали обломки. Предварительно данных о пострадавших у КМВА нет.