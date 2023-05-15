Какая ситуация на дипломатическом фронте и поле боя – читайте в тексте 24 Канала.

Заметьте Массированный обстрел Украины, Зеленский в Берлине и Париже: хронология 445 дня войны

5:32 Политолог Владимир Фесенко предположил, что встреча Зеленского и Папы Римского была направлена на то, чтобы расставить приоритеты и объяснить, кто агрессор, а кто жертва в этой войне.