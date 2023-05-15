Яка ситуація на дипломатичному фронті та на полі бою –читайте в тексті 24 Каналу. ЗауважтеМасований обстріл України, Зеленський у Берліні та Парижі: хронологія 445 дня війни 6:18У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що в ніч проти 15 травня Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed. Інформація про наслідки цієї атаки уточнюється. Крім того, наші військові розповіли, що: окупанти завдали по позиціях наших військ та населених пунктів 11 ракетних ударів, 41 авіаційний удар, 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню; Росія продовжуєпримусовумобілізацію на тимчасово захоплених територіях України. Зокрема, Кремль насильно затримує чоловіків у низці населених пунктів Херсонської області. Мовитьсяпро тих, хто відмовився від українського громадянства на користь російського. За відстрочку від людей вимагають хабар. Хто не має грошей, тих відправляють на загальновійськовупідготовку та згодом – до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення; наша авіація завдала17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. ЗСУ збили 2 ворожих розвідувальних дрони типу "Орлан-10"та один Supercam; наші підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей противника. 5:32 Політолог Володимир Фесенко припустив, щозустріч Зеленського та Папи Римського була спрямована на те, щоб розставити пріоритети та пояснити – хто агресор, а хто жертва в цій війні. 02:47 Еммануель Макрон заявив за підсумками перемовин з Зеленським, щонаша держава отримуватиме підтримку стільки часу, скільки необхідно, а Париж допомагатиме нам як індивідуально, так і в межах ініціатив ЄС, НАТО, ООН та інших організацій. Також у Франції протягом найближчих тижнів пройдуть навчання декількох українських батальйонів. Їх оснастять французькою бронетехнікою, зокрема – легкими танками AMX-10RC. Також Париж пообіцяв зосередити зусилля напідтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити людей від ударів Росії. 01:15 В ISW заявили, щоз 19 квітня по 14 травня цього року Росія завдалащонайменше 10 масованих ударів по Україні. За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни – ценова кампаніяРосії. Ймовірно, ці дії спрямовані, щоб знизити потужності України для проведення контрнаступальних дій на фронті. Окупанти намагаються атакувати майже щодня, щоб показати себе успішними стримувальниками майбутніх українських контрнаступальних операцій. 00:58Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко таки захворів. Цю інформацію підтвердила Москва, а не Мінськ. Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін розповів, що нібито це не COVID: "Напевно (Лукашенко – 24 Канал), потребує певного відпочинку".