Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті – читайте у тексті 24 Каналу.

Важливо Далекобійні дрони від Британії, вибухи в Луганську: хронологія 446 дня війни

5:34 У КМВА розповіли, що цього разу Росія завдала по Києву комплексної атаки з різних напрямків одночасно. Зокрема, із застосуванням дронів, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу. Попередньо – більшість ракет знищили.

За попередніми даними, уламки ракет впали в Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Найбільші пошкодження в Солом'янському районі – там горіло нежитлове приміщення та декілька авто. Пожежу ліквідували.

У більшості інших районів на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону впали уламки. Попередньо, даних про потерпілих у КМВА немає.