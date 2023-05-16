Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті –читайте у тексті 24 Каналу. ВажливоДалекобійні дрони від Британії, вибухи в Луганську: хронологія 446 дня війни 6:00 У Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія знову завдала масованого удару по Україні, застосувавши ракети різних типів. На фронті: ворог зосереджує сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках; відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту; в епіцентрі боїв –даліБахмут та Мар'їнка; Росія використовує заклади освітитимчасово окупованих міст та сіл у своїх цілях – школуЯсинуватоїДонецької областідля розміщення особового складу. У дворі школи –військова техніка, підвальні приміщення служать як укриття; наша авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 – по зенітно-ракетних комплексах противника; ЗСУ знищили 6 ударних дроніврізних типів; підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 5 станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів ворога. 5:35 В Києві та області оголосили про відбій повітряної тривоги. 5:34 У КМВА розповіли, що цього разу Росія завдала по Києву комплексної атаки з різних напрямків одночасно. Зокрема, іззастосуванням дронів, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу. Попередньо –більшість ракет знищили. За попередніми даними, уламки ракет впали в Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Найбільші пошкодження в Солом'янському районі –там горіло нежитлове приміщення та декілька авто.Пожежу ліквідували. Убільшості інших районівна припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону впали уламки. Попередньо, даних про потерпілих у КМВА немає. 4:31Віталій Кличко написав, що південніше Борисполя сили ППО працюють по ворожих дронах. В столиці й області знову тривога. 4:11Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що: декілька вибухів пролунали в Солом'янському районі. Там попередньо – внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння кількох авто, пошкодженабудівля площею 200 метрів квадратних.Рятувальники працюють на місці. Там троє потерпілих; на територію зоопарку в Шевченківському районі впали уламки ракети; у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджені два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. Там у лісопарковій зоні впали уламки дронів, без загоряння. 03:02 У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мешканці чули цілу серію звуків вибухів. Вони були потужними. За неофіційними даними, які оприлюднили в моніторинговому каналі Monitor,попередньо по Києву росіяни запустили ракети "Кинджал" з Північного напрямку. 1:49Горінчівська територіальна громада повідомила, що під Бахмутом загинув снайпер 2 категорії з Закарпаття Василь Величко. Він народився у 1988 роціу селі Березове, що у Горінчівській сільській громаді Хустського району 1:17 За даними іноземних ЗМІ, в Україну вже прибув перший ЗРК SAMP-T від Франції та Італії. Проте офіційно Україна ще ці дані не підтверджувала. Варто зазначити, щоSAMP-T – протиракетна система, яка призначена для захисту поля бою, важливих об'єктів від атак крилатими ракетами, пілотованими та безпілотними літальними об'єктами. Вона може збивати тактичні балістичні ракети. 00:34 ГлаваМіністерства оборони Великої Британії Бен Воллес висловив побоювання, що Росія під час контрнаступу може вдатися до застосування хімічної зброї. Міністр пояснив, що, на його думку, на це Путін може піти у випадку успішного контрнаступу України.