Битва за Донбасс, срочное совещание у Байдена: основное за 55 день войны

Уже 55 дней украинцы героически борются за право на существование и независимость. Наши бойцы воюют на суше и в небе, постоянно приближая нашу победу.

Накануне власти констатировали, что началось масштабное сражение за Донбасс. Поэтому о ключевых событиях 19 апреля читайте дальше.

По теме Около 30% украинской инфраструктуры разрушены войной, – Кубраков

05:15 США созывают совещание с главами нескольких государств: Францией, Германией, Великобританией, Канадой, Италией, Польшей, Румынией. Все из-за нового наступления России на Украину. По информации журналистов, в совещании также примут участие:

генсек НАТО Йенс Столтенберг;

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен;

президент Европейского совета Шарль Мишель.

03:19 В Организации объединенных наций отметили, что прекращения огня в ближайшие недели не стоит ожидать. Предполагают, что это может произойти только через несколько недель.

02:13 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после зверств в Буче не говорил с Путиным. По его словам, трагедия показала другую сторону ситуации. Тем не менее, он не исключает, что встретится с руководителем Кремля, если победит на выборах президента.

Более того, Макрон заявил, что Франция не нуждается в газе из России и поддерживает эмбарго на ее энергоносители.

02:12 В Пентагоне заявили, что американские военные будут обучать группу украинских артиллеристов обращаться с американскими гаубицами. Это оружие Украине пообещал передать Байден.

01:40 В большинстве областей объявили воздушную тревогу. Это касалось западных, северных, восточных и центральных регионов.

00:32 СМИ пишут, что Госдеп США рассматривает возможность признать Россию государством – спонсором терроризма. Решения могут быть приняты через несколько недель, а пока эти инструменты изучаются.

К слову, в настоящее время США называют государствами-спонсорами терроризма только Северную Корею, Иран, Кубу и Сирию.

00:16 После потери "Москвы" россияне увели свои ракетные и десантные корабли на 200 километров от наших берегов. Однако это все равно позволяет им блокировать судоходство и наносить ракетные удары по украинским городам.