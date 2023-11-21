Какая ситуация на поле боя и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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02:43, 21 ноября

Взрывы на Хмельнитчине и Волыни

После полуночи в Хмельницкой, Волынской и Ровенской области прогремели взрывы. В сети писали, что работала ПВО, которая сбивала вражескую дрону-камикадзе.

01:30, 21 ноября

Остин записал обращение из Киева

Глава Минобороны США Ллойд Остин записал обращение из центра Киева – с Софийской площади. Министр заверил, что:

  • США будут в дальнейшем поддерживать Украину;
  • решительность Штатов сильна как никогда.

Я здесь, на киевской земле, где только что завершил день здоровой дискуссии с украинскими лидерами и послал важный сигнал: США стоят с Украиной и мы будем с ними на долгий период. Это сражение имеет значение для свободного мира,
– подчеркнул он.

00:30, 21 ноября

Россия атаковала "Шахедами"

Россия запустила "Шахед" по территории Украины. "Красными" были Волынская, Черновицкая, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Киевская и другие области. По меньшей мере, на Хмельнитчине работала ПВО.

00:05, 21 ноября

Залужный и Умеров рассказали о встрече с Остином

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что приезд главы Пентагона Ллойда Остина свидетельствует, что поддержка Украины со стороны США останется непреклонной и долгосрочной.

В свою очередь Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что он рассказал о ситуации на фронте. Кроме того, военные:

  • обсудили общие планы в краткой, средней и долгосрочной перспективах;
  • отдельно остановились на потребностях и технологических решениях, которые усилят наши возможности на поле боя.