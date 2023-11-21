01:30, 21 ноября

Глава Минобороны США Ллойд Остин записал обращение из центра Киева – с Софийской площади. Министр заверил, что:

США будут в дальнейшем поддерживать Украину;

решительность Штатов сильна как никогда.

Я здесь, на киевской земле, где только что завершил день здоровой дискуссии с украинскими лидерами и послал важный сигнал: США стоят с Украиной и мы будем с ними на долгий период. Это сражение имеет значение для свободного мира,

– подчеркнул он.