Яка ситуація на полі бою та в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.

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02:43, 21 листопада

Вибухи на Хмельниччині та Волині

Після опівночі у Хмельницькій, Волинській та Рівненській області пролунали вибухи. У мережі писали, що працювала ППО, яка збивала ворожу дрони-камікадзе.

01:30, 21 листопада

Остін записав звернення з Києва

Очільник Міноборони США Ллойд Остін записав звернення з центру Києва – з Софійської площі. Міністр запевнив, що:

  • США надалі підтримуватимуть Україну;
  • рішучість Штатів сильна як ніколи.

Я тут, на київській землі, де я щойно завершив день здорової дискусії з українськими лідерами і послав важливий сигнал: США стоять з Україною і ми будемо з ними на довгий період. Ця битва має значення для вільного світу,
– наголосив він.

00:30, 21 листопада

Росія атакувала "Шахедами"

Росія запустила "Шахеди" по території України. "Червоними" були Волинська, Чернівецька, Хмельницька, Івано-Франківська, Київська та інші області. Щонайменше на Хмельниччині працювала ППО.

00:05, 21 листопада

Залужний та Умєров розповіли про зустріч з Остіном

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що приїзд глави Пентагону Ллойда Остіна свідчить, що підтримка України з боку США залишиться непохитною та довгостроковою.

Своєю чергою Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що він розповів про ситуацію на фронті. Окрім того, військові:

  • обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах;
  • окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою.