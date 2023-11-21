Яка ситуація на полі бою та в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.
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Вибухи на Хмельниччині та Волині
Після опівночі у Хмельницькій, Волинській та Рівненській області пролунали вибухи. У мережі писали, що працювала ППО, яка збивала ворожу дрони-камікадзе.
Остін записав звернення з Києва
Очільник Міноборони США Ллойд Остін записав звернення з центру Києва – з Софійської площі. Міністр запевнив, що:
- США надалі підтримуватимуть Україну;
- рішучість Штатів сильна як ніколи.
Я тут, на київській землі, де я щойно завершив день здорової дискусії з українськими лідерами і послав важливий сигнал: США стоять з Україною і ми будемо з ними на довгий період. Ця битва має значення для вільного світу,
– наголосив він.
Росія атакувала "Шахедами"
Росія запустила "Шахеди" по території України. "Червоними" були Волинська, Чернівецька, Хмельницька, Івано-Франківська, Київська та інші області. Щонайменше на Хмельниччині працювала ППО.
Залужний та Умєров розповіли про зустріч з Остіном
Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що приїзд глави Пентагону Ллойда Остіна свідчить, що підтримка України з боку США залишиться непохитною та довгостроковою.
Своєю чергою Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що він розповів про ситуацію на фронті. Окрім того, військові:
- обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах;
- окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою.