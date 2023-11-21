01:30, 21 листопада

Очільник Міноборони США Ллойд Остін записав звернення з центру Києва – з Софійської площі. Міністр запевнив, що:

США надалі підтримуватимуть Україну;

рішучість Штатів сильна як ніколи.

Я тут, на київській землі, де я щойно завершив день здорової дискусії з українськими лідерами і послав важливий сигнал: США стоять з Україною і ми будемо з ними на довгий період. Ця битва має значення для вільного світу,

– наголосив він.