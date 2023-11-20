Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 635 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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На окуповану Херсонщину загарбники завезли 34 тисячі російських підручників
За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окуповані території Херсонської області загарбники завезли 34 тисячі російських підручників.
Як повідомляє спротив, загалом окупанти планують завезти в регіон понад 100 тисяч примірників "пропагандистської макулатури".
Очікується, що незабаром у регіон завезуть ще 19 тисяч книг.
Захисники контратакували під Авдіївкою і просунулися вперед
Проаналізовані експертами Інституту вивчення війни (ISW) дані вказують на те, що українські війська контратакували під Авдіївкою і 19 листопада просунулися вперед.
Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили відбили позиції біля залізниці біля Степового і контратакували біля Авдіївського коксохімічного заводу.
В огляді зазначають, що українські та російські війська продовжують бойові дії на сході й півдні України, хоча дощова погода, ймовірно, продовжуватиме сповільнювати темпи бойових дій до настання зимових умов.
Як росіяни застосовують БпЛА
Росіяни зрозуміли ефективність використання безпілотників і зараз активно їх виробляють, попри санкції. Наразі окупанти застосовують FPV-дрони в зоні бойових дій навіть в темний час доби, встановлюючи на них камери нічного бачення.
Росія використовує коптери для введення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та вогневих позицій українських військових. Такою інформацією поділився командир роти ударних БпАК 92-ї ОШБр Юрій Федоренко,
Мати Монастирського розповіла про "місце сили" ексглави МВС
Ексміністр внутрішніх справ Денис Монастирський загинув 18 січня 2023 року в авіакатастрофі у Броварах. Практично через рік після його смерті зняли фільм-портрет, який багато розповідає про нього.
Зокрема, у фільмі-портреті "Щоденник Монастирського" його дружина Жанна Монастирська зауважила, що її чоловік намагався не розповідати всіх деталей. Водночас вона розуміє, що Денисові було дуже важко.
У фільмі-портреті його матір Алла пригадує, що син їй розповідав, що йому подобається Софія Київська. Ділився з нею, що приходить до храму, коли йому важко. І що саме там він відпочиває як душею, так і тілом.
Зі зруйнованої Авдіївки евакуювали двох коней
Загін поліції "Білі янголи" спільно з волонтерами евакуювали двох коней. Відомо, що ці скакуни з ферми у Ласточкиному, яку російські загарбники розбили навесні 2023 року. На жаль, тоді загинули близько 300 тварин. Більшість коней, яким вдалося вижити, евакуювали разом із їхнім господарем.