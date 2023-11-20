06:09, 20 листопада

Ексміністр внутрішніх справ Денис Монастирський загинув 18 січня 2023 року в авіакатастрофі у Броварах. Практично через рік після його смерті зняли фільм-портрет, який багато розповідає про нього.

Зокрема, у фільмі-портреті "Щоденник Монастирського" його дружина Жанна Монастирська зауважила, що її чоловік намагався не розповідати всіх деталей. Водночас вона розуміє, що Денисові було дуже важко.

У фільмі-портреті його матір Алла пригадує, що син їй розповідав, що йому подобається Софія Київська. Ділився з нею, що приходить до храму, коли йому важко. І що саме там він відпочиває як душею, так і тілом.