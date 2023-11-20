Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 635 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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На оккупированную Херсонщину захватчики завезли 34 тысячи российских учебников
По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированные территории Херсонской области захватчики ввезли 34 тысячи российских учебников.
Как сообщает сопротивление, всего оккупанты планируют завезти в регион более 100 тысяч экземпляров "пропагандистской макулатуры".
Ожидается, что в ближайшее время в регион завезут еще 19 тысяч книг.
Защитники контратаковали под Авдеевкой и продвинулись вперед
Проанализированные экспертами Института изучения войны (ISW) данные указывают на то, что украинские войска контратаковали под Авдеевкой и 19 ноября продвинулись вперед.
Российский "военкор" утверждал, что украинские силы отбили позиции у железной дороги у Степного и контратаковали у Авдеевского коксохимического завода.
В обзоре отмечают, что украинские и российские войска продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, хотя дождливая погода, по всей вероятности, будет продолжать замедлять темпы боевых действий до наступления зимних условий.
Как россияне применяют БПЛА
Россияне поняли эффективность использования беспилотников и сейчас активно их производят, несмотря на санкции. Сейчас оккупанты применяют FPV-дроны в зоне боевых действий даже в темное время суток, устанавливая на них камеры ночного видения.
Россия использует коптеры для введения разведки для выявления целей на поле боя и огневых позиций украинских военных. Такой информацией поделился командир роты ударных БпАК 92-й ОШБр Юрий Федоренко,
Мать Монастырского рассказала о "месте силы" эксглавы МВД
Эксминистр внутренних дел Денис Монастырский погиб 18 января 2023 в авиакатастрофе в Броварах. Практически через год после его смерти сняли фильм-портрет, много рассказывающий о нем.
В частности, в фильме-портрете "Дневник Монастырского" его жена Жанна Монастырская отметила, что ее муж пытался не рассказывать все детали. В то же время она понимает, что Денису было очень тяжело.
В фильме-портрете его мать Алла вспоминает, что сын рассказывал ей, что ему нравится София Киевская. Делился с ней, что приходит в храм, когда ему тяжело. И что именно там, он отдыхает как душой, так и телом.
Из разрушенной Авдеевки эвакуировали двух коней
Отряд полиции "Белые ангелы" совместно с волонтерами эвакуировали двух лошадей. Известно, что эти скакуны с фермы в Ласточкино, которую российские захватчики разбили весной 2023 года. К сожалению, тогда погибли около 300 животных. Большинство лошадей, которым удалось выжить, были эвакуированы вместе с их хозяином.