06:09, 20 ноября

Эксминистр внутренних дел Денис Монастырский погиб 18 января 2023 в авиакатастрофе в Броварах. Практически через год после его смерти сняли фильм-портрет, много рассказывающий о нем.

В частности, в фильме-портрете "Дневник Монастырского" его жена Жанна Монастырская отметила, что ее муж пытался не рассказывать все детали. В то же время она понимает, что Денису было очень тяжело.

В фильме-портрете его мать Алла вспоминает, что сын рассказывал ей, что ему нравится София Киевская. Делился с ней, что приходит в храм, когда ему тяжело. И что именно там, он отдыхает как душой, так и телом.