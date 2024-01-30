Какая ситуация на фронте, что происходит в тылу, какие страны помогают Украине побеждать Россию – читайте в тексте 24 Канала.
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00:41, 30 января
"Шахеды" в Киевской области
Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Они долетели до Киевской области и там работали силы ПВО.
00:02, 30 января
Взрывы в Кривом Роге
Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты направили их по разным регионам. Взрывы в Кривом Роге звучали еще ориентировочно в 23:08 29 января.