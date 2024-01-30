Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу, які країни допомагають Україні перемагати Росію – читайте в тексті 24 Каналу.
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00:41, 30 січня
"Шахеди" на Київщині
Росія запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Вони долетіли до Київської області й там працювали сили ППО.
00:02, 30 січня
Вибухи в Кривому Розі
Росія запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Окупанти скерували їх по різних регіонах. Вибухи в Кривому Розі лунали ще орієнтовно о 23:08 29 січня.