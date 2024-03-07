Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, какие страны оказывают военную поддержку, где раздаются взрывы и цветет "хлопок" – читайте в тексте 24 Канала.

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06:20, 7 марта Россию атаковали беспилотники Россия отчиталась, что над территорией Курской области якобы сбили дрон, еще 5 – над Брянской и два – над Тульской. Официально в России не сообщили ни о повреждениях, ни о пострадавших.

02:18, 7 марта Пентагон призвал принять помощь Украине Минобороны США призвало оказать помощь Украине. В Белом доме заявили, что имеют на это только 200 миллионов долларов. Эти деньги заложили на финансирование армии США. Ведь 60 миллиардов долларов еще не приняла Палата представителей.