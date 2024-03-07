Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, какие страны оказывают военную поддержку, где раздаются взрывы и цветет "хлопок" – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Россия атаковала Одессу во время визита премьера Греции: хронология 742 дня войны
Россию атаковали беспилотники
Россия отчиталась, что над территорией Курской области якобы сбили дрон, еще 5 – над Брянской и два – над Тульской.
Официально в России не сообщили ни о повреждениях, ни о пострадавших.
Пентагон призвал принять помощь Украине
Минобороны США призвало оказать помощь Украине. В Белом доме заявили, что имеют на это только 200 миллионов долларов. Эти деньги заложили на финансирование армии США.
Ведь 60 миллиардов долларов еще не приняла Палата представителей.
В Крыму работают зарядные станции харьковского завода
"Схемы" установили, что во временно оккупированном Крыму работают зарядные станции, которые изготовил харьковский завод Autoenterprise. Журналисты говорят, что на заводе знали, где будут устанавливать станции.
Завод связывают с Александром Куницким, однако он убеждает, что не имеет к нему отношения.