Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, які країни надають військову підтримку, де лунають вибухи та цвіла "бавовна" – читайте в тексті 24 Каналу.
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Росію атакували безпілотники
Росія відзвітувала, що над територією Курської області нібито збили дрон, ще 5 – над Брянською та два – над Тульською.
Офіційно в Росії не повідомили ані про пошкодження, ані про постраждалих.
Пентагон закликав ухвалити допомогу Україні
Міноборони США закликало надати допомогу Україні. У Білому домі заявили, що мають на це тільки 200 мільйонів доларів. Ці гроші заклали на фінансування армії США.
Адже 60 мільярдів доларів ще не ухвалила Палата представників.
У Криму працюють зарядні станції харківського заводу
"Схеми" встановили, що в тимчасово окупованому Криму працюють зарядні станції, які виготовив харківський завод Autoenterprise. Журналісти кажуть, що на заводі знали, де встановлюватимуть станції.
Завод позв'язують з Олександром Куницьким, проте він переконує, що немає до нього стосунку.