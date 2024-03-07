Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, які країни надають військову підтримку, де лунають вибухи та цвіла "бавовна" – читайте в тексті 24 Каналу.

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06:20, 7 березня

Росію атакували безпілотники

Росія відзвітувала, що над територією Курської області нібито збили дрон, ще 5 – над Брянською та два – над Тульською.

Офіційно в Росії не повідомили ані про пошкодження, ані про постраждалих.

02:18, 7 березня

Пентагон закликав ухвалити допомогу Україні

Міноборони США закликало надати допомогу Україні. У Білому домі заявили, що мають на це тільки 200 мільйонів доларів. Ці гроші заклали на фінансування армії США.

Адже 60 мільярдів доларів ще не ухвалила Палата представників.

00:45, 7 березня

У Криму працюють зарядні станції харківського заводу

"Схеми" встановили, що в тимчасово окупованому Криму працюють зарядні станції, які виготовив харківський завод Autoenterprise. Журналісти кажуть, що на заводі знали, де встановлюватимуть станції.

Завод позв'язують з Олександром Куницьким, проте він переконує, що немає до нього стосунку.