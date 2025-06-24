Бои на фронте, удары по украинским городам, очередные преступления оккупантов и что произошло за сутки – рассказывает 24 Канал.
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Что случилось за сутки
06:20, 24 июня
Россияне продвинулись на фронте
ВСУ освободили село Андреевка на Сумщине и продвинулись на север от Кондратовки.
В то же время российские войска достигли некоторого продвижения на нескольких направлениях на Востоке. В частности, на Новопавловском направлении, на Покровском направлении, в направлении Боровой и на Купянском направлении.