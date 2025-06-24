06:20, 24 июня

ВСУ освободили село Андреевка на Сумщине и продвинулись на север от Кондратовки.

В то же время российские войска достигли некоторого продвижения на нескольких направлениях на Востоке. В частности, на Новопавловском направлении, на Покровском направлении, в направлении Боровой и на Купянском направлении.