00:28, 2 августа

Президент США во время общения с журналистами заявил, что его страна полностью готова к ядерной войне. По его словам, он должен был быть осторожным и отправить две атомные субмарины в определенные районы.

Это решение он объяснил тем, что в сторону США "была высказана угроза", которую в Вашингтоне считают неуместной. Речь идет об угрозах заместителя председателя Совета безопасности России Медведева относительно возможного конфликта.