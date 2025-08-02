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07:22, 2 августа

Потери России по состоянию на 2 августа

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 055 210 (+1 010);
  • танков – 11 068 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 069 (+1);
  • артиллерийских систем – 30 982 (+38);
  • РСЗВ – 1 452 (+1);
  • средств ПВО – 1 203 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 196 (+139);
  • крылатых ракет – 3 551 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 024 (+130);
  • специальной техники – 3 935 (+0).
07:01, 2 августа

В Рязани, Феодосии и Новокуйбышевске, вероятно, горят НПЗ и нефтебазы

Рязань, Новокуйбышевск и Феодосия оказались под атакой БпЛА в ночь на 2 августа.

Вероятно, целями атаки стали российские НПЗ и нефтебазы.

06:48, 2 августа

Дроны атаковали предприятия ВПК России в Пензе

В городе Пенза дроны могли атаковать стратегически важные объекты ВПК, в частности заводы "Электроприбор" и "Радиозавод".

Известно, что "Электроприбор" специализируется на средствах криптозащиты, оборудовании для цифровых сетей в военных системах, а "Радиозавод" на изготовлении средств связи для армии.

00:28, 2 августа

Трамп заявил, что США полностью готовы к ядерной войне с Россией

Президент США во время общения с журналистами заявил, что его страна полностью готова к ядерной войне. По его словам, он должен был быть осторожным и отправить две атомные субмарины в определенные районы.

Это решение он объяснил тем, что в сторону США "была высказана угроза", которую в Вашингтоне считают неуместной. Речь идет об угрозах заместителя председателя Совета безопасности России Медведева относительно возможного конфликта.