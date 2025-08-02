00:28, 2 серпня

Президент США під час спілкування з журналістами заявив, що його країна повністю готова до ядерної війни. За його словами, він мав бути обережним та відправити дві атомні субмарини до визначених районів.

Це рішення він пояснив тим, що у бік США "була висловлена погроза", яку у Вашингтоні вважають недоречною. Йдеться про погрози заступника голови Ради безпеки Росії Медведєва щодо можливого конфлікту.