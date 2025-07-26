О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 26 июля, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Массированная атака "Шахедов" и баллистики 26 июля: какие последствия в областях
В Харькове и Днепре – серия взрывов. Россия массированно атаковала баллистикой и БпЛА. Отметим, что Харьков всю ночь атаковали КАБы, ракеты и БпЛА. В 01:47 глава ОВА Иван Федоров сообщил, что вражеский БпЛА ударного типа движется в направлении Хортицкого района Запорожья. Позже стало известно, что дрон исчез по оповещению в районе села Бабурка. В 01:55 чиновник предупредил о работе ПВО. В 02:03 Федоров заявил о движении 2 вражеских БпЛА ударного типа в направлении Хортицкого района Запорожья. В 02:06 на Запорожье прогремели взрывы. Глава ОВА Олег Григоров рассказал, что этой ночью Шосткинщина находилась под массированной атакой врага. Он уточнил, что россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины. Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование. Последствия атаки России уточняются, "Силы Обороны Украины освободили Кондратовку. Враг продвинулся возле Мирного, Купянска, Курдюмовки, Воскресенки и Миролюбовки", – говорится в сообщении аналитиков DeepState. Глава ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы в Каменском. Чиновник заявил, что противник совершил ракетную атаку. В городе произошел сильный пожар. Информация уточняется. Около 00:07 Воздушные силы сообщили о движении ракет через Днепропетровскую область мимо Каменского. Через несколько минут в пригороде Днепра прогремели взрывы. Также в 00:09 военные предупредили о запуске КАБов в направлении Шостки и Харькова. Через несколько минут в обоих городах тоже были слышны взрывы.
В Харькове и Днепре – серия взрывов
Взрывы в Запорожье
Россия атаковала Шостку
– сообщил чиновник.
Россияне опасно приблизились к Купянску и продвинулись возле 3 сел в Донецкой области, – DeepState
Атака на Каменское
В Шостке, Харькове и пригороде Днепра – взрывы
В Харькове и Днепре – серия взрывов. Россия массированно атаковала баллистикой и БпЛА.
Отметим, что Харьков всю ночь атаковали КАБы, ракеты и БпЛА.
В 01:47 глава ОВА Иван Федоров сообщил, что вражеский БпЛА ударного типа движется в направлении Хортицкого района Запорожья. Позже стало известно, что дрон исчез по оповещению в районе села Бабурка.
В 01:55 чиновник предупредил о работе ПВО.
В 02:03 Федоров заявил о движении 2 вражеских БпЛА ударного типа в направлении Хортицкого района Запорожья.
В 02:06 на Запорожье прогремели взрывы.
Глава ОВА Олег Григоров рассказал, что этой ночью Шосткинщина находилась под массированной атакой врага.
Он уточнил, что россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины.
Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование. Последствия атаки России уточняются,
"Силы Обороны Украины освободили Кондратовку. Враг продвинулся возле Мирного, Купянска, Курдюмовки, Воскресенки и Миролюбовки", – говорится в сообщении аналитиков DeepState.
Глава ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы в Каменском. Чиновник заявил, что противник совершил ракетную атаку. В городе произошел сильный пожар. Информация уточняется.
Около 00:07 Воздушные силы сообщили о движении ракет через Днепропетровскую область мимо Каменского. Через несколько минут в пригороде Днепра прогремели взрывы.
Также в 00:09 военные предупредили о запуске КАБов в направлении Шостки и Харькова. Через несколько минут в обоих городах тоже были слышны взрывы.