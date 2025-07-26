О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 26 июля, сообщает 24 Канал.

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02:20, 26 июля

В Харькове и Днепре – серия взрывов

В Харькове и Днепре – серия взрывов. Россия массированно атаковала баллистикой и БпЛА.

Отметим, что Харьков всю ночь атаковали КАБы, ракеты и БпЛА.

02:18, 26 июля

Взрывы в Запорожье

В 01:47 глава ОВА Иван Федоров сообщил, что вражеский БпЛА ударного типа движется в направлении Хортицкого района Запорожья. Позже стало известно, что дрон исчез по оповещению в районе села Бабурка.

В 01:55 чиновник предупредил о работе ПВО.

В 02:03 Федоров заявил о движении 2 вражеских БпЛА ударного типа в направлении Хортицкого района Запорожья.

В 02:06 на Запорожье прогремели взрывы.

02:00, 26 июля

Россия атаковала Шостку

Глава ОВА Олег Григоров рассказал, что этой ночью Шосткинщина находилась под массированной атакой врага.

Он уточнил, что россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины.

Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование. Последствия атаки России уточняются,
– сообщил чиновник.

01:32, 26 июля

Россияне опасно приблизились к Купянску и продвинулись возле 3 сел в Донецкой области, – DeepState

"Силы Обороны Украины освободили Кондратовку. Враг продвинулся возле Мирного, Купянска, Курдюмовки, Воскресенки и Миролюбовки", – говорится в сообщении аналитиков DeepState.

00:42, 26 июля

Атака на Каменское

Глава ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы в Каменском. Чиновник заявил, что противник совершил ракетную атаку. В городе произошел сильный пожар. Информация уточняется.

00:16, 26 июля

В Шостке, Харькове и пригороде Днепра – взрывы

Около 00:07 Воздушные силы сообщили о движении ракет через Днепропетровскую область мимо Каменского. Через несколько минут в пригороде Днепра прогремели взрывы.

Также в 00:09 военные предупредили о запуске КАБов в направлении Шостки и Харькова. Через несколько минут в обоих городах тоже были слышны взрывы.