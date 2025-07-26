00:16, 26 липня

Близько 00:07 Повітряні сили повідомили про рух ракет через Дніпропетровську область повз Кам'янське. За кілька хвилин у передмісті Дніпра пролунали вибухи.

Також о 00:09 військові попередили про запуск КАБів у напрямку Шостки і Харкова. За кілька хвилин в обох містах теж було чути вибухи.