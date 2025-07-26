Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 26 липня, повідомляє 24 Канал.
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У Харкові та Дніпрі – серія вибухів. Росія масовано атакувала балістикою і БпЛА. Зазначимо, що Харків цілу ніч атакували КАБи, ракети та БпЛА. О 01:47 глава ОВА Іван Федоров повідомив, що ворожий БпЛА ударного типу рухається в напрямку Хортицького району Запоріжжя. Пізніше стало відомо, що дрон зник з оповіщення в районі села Бабурка. О 01:55 чиновник попередив про роботу ППО. О 02:03 Федоров заявив про рух 2 ворожих БпЛА ударного типу в напрямку Хортицького району Запоріжжя. О 02:06 на Запоріжжі пролунали вибухи. Очільник ОВА Олег Григоров розповів, що цієї ночі Шосткинщина перебувала під масованою атакою ворога. Він уточнив, що росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади. Є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження. Наслідки атаки Росії уточнюються, "Сили Оборони України звільнили Кіндратівку. Ворог просунувся біля Мирного, Куп'янська, Курдюмівки, Воскресенки та Миролюбівки", – ідеться в повідомленні аналітиків DeepState. Глава ОВА Сергій Лисак підтвердив вибухи у Кам'янському. Чиновник заявив, що противник здійснив ракетну атаку. У місті сталася сильна пожежа. Інформація уточнюється. Близько 00:07 Повітряні сили повідомили про рух ракет через Дніпропетровську область повз Кам'янське. За кілька хвилин у передмісті Дніпра пролунали вибухи. Також о 00:09 військові попередили про запуск КАБів у напрямку Шостки і Харкова. За кілька хвилин в обох містах теж було чути вибухи.
У Харкові та Дніпрі – серія вибухів
Вибухи на Запоріжжі
Росія атакувала Шостку
– повідомив чиновник.
Росіяни небезпечно наблизилися до Куп'янська і просунулися біля 3 сіл на Донеччині, – DeepState
Атака на Кам'янське
У Шостці, Харкові та передмісті Дніпра – вибухи
У Харкові та Дніпрі – серія вибухів. Росія масовано атакувала балістикою і БпЛА.
Зазначимо, що Харків цілу ніч атакували КАБи, ракети та БпЛА.
О 01:47 глава ОВА Іван Федоров повідомив, що ворожий БпЛА ударного типу рухається в напрямку Хортицького району Запоріжжя. Пізніше стало відомо, що дрон зник з оповіщення в районі села Бабурка.
О 01:55 чиновник попередив про роботу ППО.
О 02:03 Федоров заявив про рух 2 ворожих БпЛА ударного типу в напрямку Хортицького району Запоріжжя.
О 02:06 на Запоріжжі пролунали вибухи.
Очільник ОВА Олег Григоров розповів, що цієї ночі Шосткинщина перебувала під масованою атакою ворога.
Він уточнив, що росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади.
Є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження. Наслідки атаки Росії уточнюються,
"Сили Оборони України звільнили Кіндратівку. Ворог просунувся біля Мирного, Куп'янська, Курдюмівки, Воскресенки та Миролюбівки", – ідеться в повідомленні аналітиків DeepState.
Глава ОВА Сергій Лисак підтвердив вибухи у Кам'янському. Чиновник заявив, що противник здійснив ракетну атаку. У місті сталася сильна пожежа. Інформація уточнюється.
Близько 00:07 Повітряні сили повідомили про рух ракет через Дніпропетровську область повз Кам'янське. За кілька хвилин у передмісті Дніпра пролунали вибухи.
Також о 00:09 військові попередили про запуск КАБів у напрямку Шостки і Харкова. За кілька хвилин в обох містах теж було чути вибухи.