О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 15 января, сообщает 24 Канал.

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06:13, 15 января

В Харькове была слышна серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

03:50, 15 января

Ударные дроны России залетали во Львовскую область: ПВО справилась с угрозой

Украина была под атакой дронов-камикадзе врага большую часть ночи с 14 на 15 января. Долетали ударные БпЛА российской армии и до Львовской области.

03:09, 15 января

Какие произошли изменения на фронте

Согласно данным аналитиков Deep State, российские войска имели успех в Донецкой области. Им удалось оккупировать населенный пункт Янтарное. Кроме того, у врага есть продвижение вблизи 5 населенных пунктов.

Враг оккупировал Янтарное, а также продвинулся в Ясеновом, Успеновке, Часовом Яру, возле Новоелизаветовки и Янтарного. Уточнена линия соприкосновения в Часовом Яру,
– говорится в сообщении.

03:00, 15 января

Россия подняла в воздух Ту-95МС. Есть угроза ракетной атаки

00:29, 15 января

Тамбовскую область атаковали БпЛА

Неизвестные БпЛА в очередной раз наведались в Россию в ночь на 15 января. В частности, взрывы раздавались в Тамбовской области. Под удар мог попасть Новолядинский спиртзавод в Тамбовской области.