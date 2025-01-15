О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 15 января, сообщает 24 Канал.
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В Харькове была слышна серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
Ударные дроны России залетали во Львовскую область: ПВО справилась с угрозой
Украина была под атакой дронов-камикадзе врага большую часть ночи с 14 на 15 января. Долетали ударные БпЛА российской армии и до Львовской области.
Какие произошли изменения на фронте
Согласно данным аналитиков Deep State, российские войска имели успех в Донецкой области. Им удалось оккупировать населенный пункт Янтарное. Кроме того, у врага есть продвижение вблизи 5 населенных пунктов.
Враг оккупировал Янтарное, а также продвинулся в Ясеновом, Успеновке, Часовом Яру, возле Новоелизаветовки и Янтарного. Уточнена линия соприкосновения в Часовом Яру,
– говорится в сообщении.
Россия подняла в воздух Ту-95МС. Есть угроза ракетной атаки
Тамбовскую область атаковали БпЛА
Неизвестные БпЛА в очередной раз наведались в Россию в ночь на 15 января. В частности, взрывы раздавались в Тамбовской области. Под удар мог попасть Новолядинский спиртзавод в Тамбовской области.