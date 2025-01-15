Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 15 січня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також По всій Україні – повітряна тривога: Росія запустила ракети різних типів

06:13, 15 січня

В Харкові було чутно серію вибухів. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

03:50, 15 січня

Ударні дрони Росії залітали у Львівську область: ППО впоралася з загрозою

Україна була під атакою дронів-камікадзе ворога більшу частину ночі з 14 на 15 січня. Долітали ударні БпЛА російської армії й до Львівської області.

03:09, 15 січня

Які відбулися зміни на фронті

Згідно з даними аналітиків Deep State, російські війська мали успіх в Донецькій області. Їм вдалося окупувати населений пункт Янтарне. Крім того, у ворога є просування поблизу 5 населених пунктів.

Ворог окупував Янтарне, а також просунувся в Ясеновому, Успенівці, Часовому Яру, біля Новоєлизаветівки та Янтарного. Уточнено лінію зіткнення у Часовому Яру,
– йдеться у повідомлення.

03:00, 15 січня

Росія підійняла в повітря Ту-95МС. Є загроза ракетної атаки

00:29, 15 січня

Тамбовську область атакували БпЛА

Невідомі БпЛА в черговий раз навідалися до Росії у ніч на 15 січня. Зокрема, вибухи лунали в Тамбовській області. Під удар міг потрапити новолядинський спиртзавод в Тамбовській області.