02:47, 17 мая

По его словам, именно он способен быстро завершить войну, ведь имеет "очень хорошие отношения" с главой Кремля.

Я всегда считал, что без меня ее не может быть, потому что никакого соглашения не будет. Есть много ненависти с обеих сторон. Но я имею очень хорошие отношения с Путиным. Думаю, мы достигнем договоренности. Мы должны встретиться. И, думаю, мы это скоро запланируем, потому что я устал, что кто-то другой ездит и что-то решает,

– заявил Трамп.