02:47, 17 травня

За його словами, саме він здатен швидко завершити війну, адже має "дуже хороші стосунки" з главою Кремля.

Я завжди вважав, що без мене її не може бути, бо жодної угоди не буде. Є багато ненависті з обох сторін. Але я маю дуже добрі відносини з Путіним. Думаю, ми досягнемо домовленості. Ми повинні зустрітись. І, гадаю, ми це скоро заплануємо, бо я втомився, що хтось інший їздить і щось вирішує,

– заявив Трамп.