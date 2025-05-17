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Вибухи пролунали на Вінниччині та Хмельниччині.
У нас хороші взаємини, ми укладемо угоду, – Трамп про розмову з Путіним
За його словами, саме він здатен швидко завершити війну, адже має "дуже хороші стосунки" з главою Кремля.
Я завжди вважав, що без мене її не може бути, бо жодної угоди не буде. Є багато ненависті з обох сторін. Але я маю дуже добрі відносини з Путіним. Думаю, ми досягнемо домовленості. Ми повинні зустрітись. І, гадаю, ми це скоро заплануємо, бо я втомився, що хтось інший їздить і щось вирішує,
– заявив Трамп.
Вибухи пролунали на Одещині. Декілька груп "Шахедів" атакували область.
ЗМІ назвали вимоги Росії на переговорах з Україною в Стамбулі
За даними ЗМІ, російська сторона, яку очолював помічник Путіна Владімір Мединський, поставила умови, які Київ назвав неприйнятними. Москва вимагає, щоб:
- Україна відмовилася від вступу до НАТО, отримала нейтральний статус і заборонила розміщення іноземних військових чи зброї масового ураження на своїй території;
- Київ зняв усі претензії на виплату репарацій за війну;
- Україна погодилася з втратою Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя, навіть якщо РФ не контролює ці регіони повністю;
- ЗСУ мають вивести війська з усіх п’яти регіонів, які Кремль хоче бачити "капітуляція під виглядом миру своїми";
- Україна "повинна припинити націоналістичну пропаганду" і "забезпечити права російськомовних" – нібито за європейськими стандартами.
Як пише Bloomberg, Кремль заявив, що Путін погодиться на припинення вогню лише після повного виведення українських військ з окупованих територій і міжнародного визнання їх "російськими".
Офіційно Київ категорично відкинув ці вимоги. Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що жодна з пропозицій Росії не може бути основою для миру, а переговори довели – Москва прагне не врегулювання, а капітуляції України.
Єдиним результатом зустрічі стала домовленість про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який може відбутися вже найближчим часом.