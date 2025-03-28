О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

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06:39, 28 марта

Враг целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру и нефтегазовые объекты в Полтаве

В Генштабе ВСУ отметили, что российские захватчики совершили очередное военное преступление, применив БпЛА типа Shahed, массированно атаковали Полтаву.

Оккупанты целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.

04:30, 28 марта

Беспилотники снова атаковали Энгельс

Среди ночи 28 марта губернатор Саратовской области сообщил, что в регионе есть угроза применения ударных БпЛА. В городах зазвучала сирена о воздушной тревоге, о чем местные сразу сообщили в социальных сетях.

Информации о последствиях атаки пока нет. Но из свидетельств очевидцев известно, что в Энгельсе, который расположен в Саратовской области и у которого есть военный объект стратегической авиации российской армии, прозвучали несколько взрывов.

01:52, 28 марта

В Одессе поздно ночью 28 марта прогремели взрывы. На город летели российские ударные беспилотники типа "Шахед".

01:20, 28 марта

Враг продвинулся в 3 населенных пунктах в Донецкой и Харьковской областях

Враг продвинулся возле Катериновки, Пантелеймоновки и Орлянского,
– написали в DeepState.