04:30, 28 марта

Среди ночи 28 марта губернатор Саратовской области сообщил, что в регионе есть угроза применения ударных БпЛА. В городах зазвучала сирена о воздушной тревоге, о чем местные сразу сообщили в социальных сетях.

Информации о последствиях атаки пока нет. Но из свидетельств очевидцев известно, что в Энгельсе, который расположен в Саратовской области и у которого есть военный объект стратегической авиации российской армии, прозвучали несколько взрывов.