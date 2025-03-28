04:30, 28 березня

Серед ночі 28 березня губернатор Саратовської області повідомив, що в регіоні є загроза застосування ударних БпЛА. У містах зазвучала сирена про повітряну тривогу, про що місцеві одразу повідомили у соціальних мережах.

Інформації про наслідки атаки наразі немає. Але зі свідчень очевидців відомо, що в Енгельсі, який розташований у Саратовській області й біля якого є військовий обєкт стратегічної авіації російської армії, пролунали кілька вибухів.