Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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Ворог цілеспрямовано атакував цивільну інфраструктуру та нафтогазові об'єкти в Полтаві
В Генштабі ЗСУ зазначили, що російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин, застосувавши БпЛА типу Shahed, масовано атакували Полтаву.
Окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.
Безпілотники знову атакували Енгельс
Серед ночі 28 березня губернатор Саратовської області повідомив, що в регіоні є загроза застосування ударних БпЛА. У містах зазвучала сирена про повітряну тривогу, про що місцеві одразу повідомили у соціальних мережах.
Інформації про наслідки атаки наразі немає. Але зі свідчень очевидців відомо, що в Енгельсі, який розташований у Саратовській області й біля якого є військовий обєкт стратегічної авіації російської армії, пролунали кілька вибухів.
В Одесі пізно вночі 28 березня пролунали вибухи. На місто летіли російські ударні безпілотники типу "Шахед".
Ворог просунувся у 3 населених пунктах на Донеччині та Харківщині
Ворог просунувся біля Катеринівки, Пантелеймонівки й Орлянського,
– написали у DeepState.