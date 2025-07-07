О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Бои продолжаются, оккупанты продвинулись в Донецкой области: обзор и карты ISW
Ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами ВМС Вооруженных Сил Украины было сбито 15 вражеских дронов-камикадзе SHAHED-136. Городской голова Игорь Терехов рассказал, что: Глава Киевской МВА рассказал о последствиях: "Враг оккупировал Лобково и Поддубное, а также продвинулся возле Степного и Ровнополя", – говорится в сообщении. В ночь на 7 июня жители Одессы сообщили о взрывах в городе. Враг атаковал ударными БпЛА.
Атака "Шахедами" по Харькову
Враг атаковал Киев беспилотниками
Обновленная карта DeepState
Ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами ВМС Вооруженных Сил Украины было сбито 15 вражеских дронов-камикадзе SHAHED-136.
Городской голова Игорь Терехов рассказал, что:
Глава Киевской МВА рассказал о последствиях:
"Враг оккупировал Лобково и Поддубное, а также продвинулся возле Степного и Ровнополя", – говорится в сообщении.
В ночь на 7 июня жители Одессы сообщили о взрывах в городе. Враг атаковал ударными БпЛА.