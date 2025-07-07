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Вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами ВМС Збройних Сил України було збито 15 ворожих дронів-камікадзе SHAHED-136. Міський голова Ігор Терехов розповів, що: Очільник Київської МВА розповів про наслідки: "Ворог окупував Лобкове та Піддубне, а також просунувся біля Степового та Рівнополя", – ідеться в повідомленні. У ніч проти 7 червня жителі Одеси повідомили про вибухи в місті. Ворог атакував ударними БпЛА.
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Ворог атакував Київ безпілотниками
Оновлена мапа DeepState
Вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами ВМС Збройних Сил України було збито 15 ворожих дронів-камікадзе SHAHED-136.
Міський голова Ігор Терехов розповів, що:
Очільник Київської МВА розповів про наслідки:
"Ворог окупував Лобкове та Піддубне, а також просунувся біля Степового та Рівнополя", – ідеться в повідомленні.
У ніч проти 7 червня жителі Одеси повідомили про вибухи в місті. Ворог атакував ударними БпЛА.