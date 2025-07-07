Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

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06:38, 7 липня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
06:23, 7 липня

Вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами ВМС Збройних Сил України було збито 15 ворожих дронів-камікадзе SHAHED-136.

05:37, 7 липня

Атака "Шахедами" по Харкову

Міський голова Ігор Терехов розповів, що:

  • Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "Шахед". Під ударом – попередньо – Шевченківський район міста.
  • У Шевченківському попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку.
  • Також зафіксовано потрапляння у багатоповерхівку у Слобідському районі.
  • У Шевченківському районі четверо постраждалих, з них двоє дітей. У Слобідському районі – двоє поранених.
  • У Слобідському районі удари прийшлися один у район житлової забудови, у другому випадку цілили по цивільному обʼєкту.
01:50, 7 липня

Ворог атакував Київ безпілотниками

Очільник Київської МВА розповів про наслідки:

  • в Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється.
  • у Соломʼянському районі пошкоджено авто та трубу водопостачання. Попередньо без пожежі та постраждалих.
01:04, 7 липня

Оновлена мапа DeepState

"Ворог окупував Лобкове та Піддубне, а також просунувся біля Степового та Рівнополя", – ідеться в повідомленні.

00:46, 7 липня

У ніч проти 7 червня жителі Одеси повідомили про вибухи в місті. Ворог атакував ударними БпЛА.