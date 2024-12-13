О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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В Харькове прилет "Шахеда" в жилой дом
В городе был прилет "Шахеда" в жилой дом в Индустриальном районе, сообщал Игорь Терехов. Предварительно – попадание в крышу пятиэтажки. Информации о пострадавших на данную минуту не поступало
США объявили пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 12 декабря было объявлено о новом пакете военной помощи Украине. Помощь Киеву будет предоставлена из военных запасов США.
По словам Блинкена, Соединенные Штаты предоставляют "еще один значительный пакет срочно необходимого оружия и оборудования". Он пояснил, что атаки России продолжаются, а Украина защищается, поэтому ей нужна помощь.
В пакет войдут:
- боеприпасы для высокоточных ракетных установок HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы;
- беспилотники;
- бронемашины;
- оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных атак; другое оборудование.