01:57, 13 декабря

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 12 декабря было объявлено о новом пакете военной помощи Украине. Помощь Киеву будет предоставлена из военных запасов США.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты предоставляют "еще один значительный пакет срочно необходимого оружия и оборудования". Он пояснил, что атаки России продолжаются, а Украина защищается, поэтому ей нужна помощь.

В пакет войдут: