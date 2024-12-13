01:57, 13 грудня

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що 12 грудня було оголошено про новий пакет військової допомоги Україні. Допомога Києву буде надана з військових запасів США.

За словами Блінкена, Сполучені Штати надають "ще один значний пакет терміново необхідної зброї та обладнання". Він пояснив, що атаки Росії тривають, а Україна захищається, тож їй потрібна допомога.

У пакет увійдуть: