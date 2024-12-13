Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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У Харкові приліт "Шахеда" у житловий будинок
У місті був приліт "Шахеда" у житловий будинок в Індустріальному районі, повідомляв Ігор Терехов. Попередньо – потрапляння у дах пʼятиповерхівки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило
США оголосили пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що 12 грудня було оголошено про новий пакет військової допомоги Україні. Допомога Києву буде надана з військових запасів США.
За словами Блінкена, Сполучені Штати надають "ще один значний пакет терміново необхідної зброї та обладнання". Він пояснив, що атаки Росії тривають, а Україна захищається, тож їй потрібна допомога.
У пакет увійдуть:
- боєприпаси для високоточних ракетних установок HIMARS;
- артилерійські боєприпаси;
- безпілотники;
- бронемашини;
- обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних атак; інше обладнання.