Не проиграть более сильному врагу Украине прежде всего помогло не оружие. Этим в эксклюзивном интервью для 24 Канала поделился боец "Роланд" из спецподразделения "Тимура" ГУР МО.

Читайте полностью Секреты ГУР и Буданов на спецоперациях: интервью с бойцом спецподразделения "Тимура"

В чем преимущество Украины на войне?

Украинские Силы обороны преобладают в креативных и быстрых методах борьбы, но значительно уступают России в личном составе и технологиях. Причина очевидна, у врага просто есть больше ресурсов, а диктатор Путин не жалеет ничего и никого, чтобы достичь своих империалистических целей.

В то же время Украина уже 4 года дает мощный отпор россиянам, сдерживая их наступление и уничтожая как личный состав, так и их военные объекты в промышленных масштабах.

По моему мнению, главный фактор, который позволяет нам преобладать над противником, – это качество наших операций и наших действий. Качество базируется на ситуации с кадрами. Часто сейчас люди преуменьшают вклад человека в войну, потому что все вокруг сосредоточены на дронах, есть еще какие-то технологические решения. За всем этим стоят умные люди, которые этим управляют,

– объяснил "Роланд".

По словам военного, умные и мотивированные кадры способны наносить противнику настолько серьезные потери и получить себе такое преимущество, которого невозможно достичь просто наличием большого количества ресурсов.

"Это был наш секрет с начала полномасштабной войны. Так остается и сейчас. Люди, которые имеют талант, которые имеют мотивацию защищать землю, достигают преимущества над противником, которого просто гонят, потому что так решил большой лидер у них там, в Кремле", – отметил боец спецподразделения "Тимура".

Стоит добавить, что мотивацией для бойцов является и профессиональное командование. Так, "Роланд" рассказал, что во время выполнения некоторых операций присутствовал и глава ГУР МО Кирилл Буданов. Военный сказал, что многим генералам стоит поучиться такой своей преданности работе.