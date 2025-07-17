Не програти сильнішому ворогу Україні насамперед допомогла не зброя. Цим в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу поділився боєць "Роланд" зі спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО.

Читайте повністю Секрети ГУР та Буданов на спецопераціях: інтерв'ю з бійцем спецпідрозділу "Тимура"

У чому перевага України на війні?

Українські Сили оборони переважають у креативних і швидких методах боротьби, але значно поступаються Росії в особовому складі та технологіях. Причина очевидна, у ворога просто є більше ресурсів, а диктатор Путін не шкодує нічого і нікого, аби досягнути своїх імперіалістичних цілей.

Водночас Україна вже 4 роки дає потужну відсіч росіянам, стримуючи їхній наступ та знищуючи як особовий склад, так і їхні військові об'єкти у промислових масштабах.

На мою думку, найголовніший фактор, який дозволяє нам переважати над противником, – це якість наших операцій і наших дій. Якість базується на ситуації з кадрами. Часто зараз люди применшують вклад людини у війну, бо всі навколо зосереджені на дронах, є ще якісь технологічні рішення. За всім цим стоять розумні люди, які цим керують,

– пояснив "Роланд".

За словами військового, розумні та вмотивовані кадри здатні завдавати противнику настільки серйозних втрат і здобути собі таку перевагу, якої неможливо досягти просто наявністю великої кількості ресурсів.

"Це був наш секрет від початку повномасштабної війни. Так залишається і зараз. Люди, які мають талант, які мають мотивацію захищати землю, досягають переваги над противником, якого просто гонять, тому що так вирішив великий лідер у них там, в Кремлі", – наголосив боєць спецпідрозділу "Тимура".

Варто додати, що мотивацією для бійців є і професійне командування. Так, "Роланд" розповів, що під час виконання деяких операцій був присутній і очільник ГУР МО Кирило Буданов. Військовий сказав, що багатьом генералам варто повчитися такої своїй відданості роботі.