Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, возможно ли наступление россиян летом этого года. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что заявил Буданов о российском наступлении

Начальник украинской разведки ответил, возможно ли наступление российской армии на Харьков и Сумы. По его словам, летом ситуация на этих направлениях, вероятно, не существенно изменится.

Он также прокомментировал ситуацию в Днепропетровской области. Буданов заявил, что до областного центра еще далеко, но в некоторых населённых пунктах идут бои.

Кроме этого, он высказался о переговорах по завершению войны в Украине и подчеркнул, что переговорный процесс не всегда означает победу и они могут закончиться по-разному.

Буданов отметил, что отказ Владимира Путина от встречи с Зеленским в Стамбуле разрушает главный пропагандистский тезис России о якобы нежелании Украины садиться за стол переговоров и завершить войну.

В то же время, по его словам, украинский президент сделал решительный шаг и прямо сказал "все, я приезжаю". Как следствие, теперь россияне не смогут перекрутить это.