Могут появляться разные мысли, – Буданов о том, стоит ли обществу знать всю правду о войне

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказался о войне в Украине. А также сказал, действительно ли общество должно знать всю правду о российском вторжении.

По мнению Буданова, люди должны быть готовыми узнать правду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Анне Максимчук.

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Что сказал Буданов о войне в Украине

Начальник ГУР МО Украины считает, что общество должно узнать всю правду впоследствии, но не во время войны.

Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться. Я не говорю о том, что искаженная реальность или что-то такое. Просто сознание людей, оно не у всех приспособлено к восприятию жесткой правды,

– говорит Буданов.

Он добавляет, что не нужно испытывать украинцев и отмечает, что все должно быть дозировано.

Заметим, что ранее Буданов заявил, что боевые действия в Украине могут прекратиться в 2025 году. По его мнению, хотя Украина и Россия имеют противоположные позиции, они обе стремятся к прекращению огня, и он считает, что в этом году будет достигнут режим прекращения огня.