Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходило на фронте 24 января

В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что враг провел 2 штурма на Харьковском направлении – в районе Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты также не оставляют атак. Захватчики провели 13 штурмов вблизи Песчаного Двуречного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово. Украинские защитники отбили 7 атак, еще 6 боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 16 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Копанки, Зеленая Долина и Торское. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Краматорском направлении враг усилил атаки и в течение суток было зафиксировано 39 боестолкновений вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочок, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы, 15 из которых продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 78 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Мирноград, Шевченко, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлиное, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. До сих пор продолжается 12 боестолкновений.

В то же время враг понес серьезные потери на Покровском направлении. В течение суток ВСУ на этом участке фронта ликвидировали 367 оккупантов, 186 из них – безвозвратно. Также уничтожено 12 единиц автомобильной техники, 2 боевые машины пехоты, один окопный РЭБ, 3 антенны связи, кроме того, значительно повреждены 3 минометы захватчиков.

На Новопавловском направлении враг трижды атаковал вблизи Константинополя.

На Ореховском направлении противник, при поддержке авиации, трижды атаковал в направлениях Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника.

Силы обороны Украины также продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 13 штурмов позиций украинских подразделений, 12 атак уже отражены нашими защитниками, один бой продолжается.

На Северском, Гуляйпольском направлениях противник наступательных действий не проводил. На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.