Среда, 27 апреля – это уже 428 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О хронологии событий в этот день читайте в материале 24 Канала.

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06:00 Главное из сводки Генштаба по состоянию на утро 28 апреля: Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 54 атаки противника на указанных участках фронта.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожены 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных военных объекта противника.

05:23 На рассвете в центре временно оккупированного Мелитополя раздался одиночный взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров

02:13 Виталий Ким уточнил информацию о последствиях атаки. Число пострадавших возросло до 15 человек. Один человек в результате удара погиб. Поисково-спасательные работы продолжаются.

01:08 Ночью Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. Враг попал в многоэтажку и частные дома. Для обстрела города Россия применила 4 ракеты типа "Калибр". Из-за атаки часть города была обесточена.

00:03 Ночью 27 апреля вблизи российского Санкт-Петербурга раздался взрыв. Об этом сообщили росСМИ. После этого пропагандисты написали, что слышали взрыв в Ростове-на-Дону. Также в сети появились сообщения о взрывах в Евпатории во временно оккупированном Крыму.