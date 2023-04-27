Середа, 27квітня – це уже 428доба широкомасштабної російсько-української війни. Про хронологію подій цього дня читайте в матеріалі 24 Каналу. Дивіться такожЗеленський поговорив з Сі, додому повернулись 44 полонених: хронологія 427 дня війни 06:00 Головне зі зведення Генштабу станом на ранок 28 квітня: Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також, знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих військових об’єкта противника. 05:23 На світанку в центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав одиночний вибух. Про це повідомивміський голова Мелітополя Іван Федоров 02:13Віталій Кім уточнив інформацію щодо наслідків атаки. Кількість постраждалих зросла до 15 осіб. Одна людина унаслідок удару загинула. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. 01:08 Вночі Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Ворог влучиву багатоповерхівку та приватні будинки.Для обстрілу міста Росія застосувала 4 ракети типу "Калібр". Через атаку частина міста було знеструмлено. 00:03Уночі проти 27 квітняпоблизу російського Санкт-Петербурга пролунав вибух. Про це повідомили росЗМІ.Опісля цього пропагандисти написали, що чули вибух вРостові-на-Дону.Також у мережі з'явилися повідомлення про вибухи в Євпаторії в тимчасово окупованій АР Крим.