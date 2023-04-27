Середа, 27 квітня – це уже 428 доба широкомасштабної російсько-української війни. Про хронологію подій цього дня читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Зеленський поговорив з Сі, додому повернулись 44 полонених: хронологія 427 дня війни