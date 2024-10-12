Владимир Путин понимает, что надо активно продвигаться, пока не ухудшилась погода. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что все силы, которые удалось собрать на разных секторах, нацелены на выполнение одной задачи.

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Какое указание дал Путин своим войскам

Владимир Путин дал указание до наступления холодов не только оттеснить наши войска в Курской области, но прежде всего развивать наступление в Луганской и Донецкой областях. Это мы видели на примере Угледара, где оккупантам все-таки удалось отбросить Вооруженные Силы.

"Фланговые удары не позволили бы врагу захватить город. Но теперь надо исходить из того, что есть. Далее идет Торецк, Селидово и продолжение боев возле Нью-Йорка", – рассказал Николай Маломуж.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте

Очень горячим остается все Покровское направление. Удары идут с флангов, в том числе и по Часовому Яру. Туда враг бросает все свои боеспособные силы. Кроме этого, оккупанты ждут, что Украина перебросит свои системы защиты, чтобы потом нанести по ним удар.

Частично враг действует возле Купянска. Проводит операции тактического уровня и постоянно держит в напряжении направление Волчанска, пытается там пробиться,

– подчеркнул генерал армии.

На Запорожском направлении россияне хотят оттеснить наши войска от логистики. Для врага очень важно наладить работу железной дороги и так создать безопасный путь поставки оружия, техники, живой силы. Это стратегическая задача, чтобы в дальнейшем не использовать Керченский мост.