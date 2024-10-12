Владімір Путін розуміє, що треба активно просуватися, поки не погіршилась погода. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що всі сили, які вдалося зібрати на різних секторах, націлені на виконання одного завдання.

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Яку вказівку дав Путін своїм військам

Владімір Путін дав вказівку до настання холодів не тільки відтіснити наші війська на Курщині, але найперше розвивати наступ у Луганській та Донецькій областях. Це ми бачили на прикладі Вугледару, де окупантам все-таки вдалося відкинути Збройні Сили.

"Флангові удари не дали б змоги ворогу захопити місто. Але тепер треба виходити з того, що є. Далі йде Торецьк, Селидове й продовження боїв біля Нью-Йорку", – розповів Микола Маломуж.

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Дуже гарячим залишається весь Покровський напрямок. Удари йдуть з флангів, зокрема й по Часовому Яру. Туди ворог кидає всі свої боєздатні сили. Крім цього, окупанти чекають, що Україна перекине свої системи захисту, щоб потім завдати по них удару.

Частково ворог діє біля Куп'янська. Проводить операції тактичного рівня і постійно тримає в напрузі напрямок Вовчанська, намагається там пробитися,

– підкреслив генерал армії.

На Запорізькому напрямку росіяни хочуть відтіснити наші війська від логістики. Для ворога дуже важливо налагодити роботу залізниці й так створити безпечний шлях постачання зброї, техніки, живої сили. Це стратегічне завдання, щоб надалі не використовувати Керченський міст.