Об этом заявили заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов и посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич во время встречи с представителями иностранных СМИ. Чиновники отметили, что сейчас нет международных институтов, которые могли бы судить военно-политическое руководство кремля, включая диктатора путина.
Глава разведки Эстонии спрогнозировал краткосрочные и долгосрочные цели путина в войне
Украина хочет привлечь к ответственности российское руководство
Антон Кориневич объяснил, что есть 2 плоскости ответственности. Первая – ответственность государства. Вторая – ответственность отдельных лиц, то есть политического и военного руководства.
Дипломат также отметил, что есть разные институции для ответственности государства – Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека и арбитражи. Однако суда или трибунала, который мог бы осудить путина и других российских чиновников пока нет. Потому Украина хочет работать в этом направлении.
Если мы говорим об индивидуальной ответственности, то, прежде всего, это ответственность за самое тяжелое первоначальное преступление – преступление агрессии. Преступление агрессии очень часто называют матерью всех преступлений, или the supreme international crime. Поэтому цель Украины – привлечение к ответственности политического и военного руководства россии за совершение преступления агрессии против нашего государства,
– объяснил Кориневич.
В то же время Андрей Смирнов отметил, что последний раз подобные трибуналы работали во время Нюрнбергского и Токийского процессов после Второй мировой войны.
Интересно – кремль начинает говорить о "независимости" Приднестровья: смотрите видео