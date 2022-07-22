Об этом заявили заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов и посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич во время встречи с представителями иностранных СМИ. Чиновники отметили, что сейчас нет международных институтов, которые могли бы судить военно-политическое руководство кремля, включая диктатора путина.

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Украина хочет привлечь к ответственности российское руководство

Антон Кориневич объяснил, что есть 2 плоскости ответственности. Первая – ответственность государства. Вторая – ответственность отдельных лиц, то есть политического и военного руководства.

Дипломат также отметил, что есть разные институции для ответственности государства – Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека и арбитражи. Однако суда или трибунала, который мог бы осудить путина и других российских чиновников пока нет. Потому Украина хочет работать в этом направлении.

Если мы говорим об индивидуальной ответственности, то, прежде всего, это ответственность за самое тяжелое первоначальное преступление – преступление агрессии. Преступление агрессии очень часто называют матерью всех преступлений, или the supreme international crime. Поэтому цель Украины – привлечение к ответственности политического и военного руководства россии за совершение преступления агрессии против нашего государства,

– объяснил Кориневич.

В то же время Андрей Смирнов отметил, что последний раз подобные трибуналы работали во время Нюрнбергского и Токийского процессов после Второй мировой войны.

Справка. После капитуляции Германии во время Второй мировой войны союзники, то есть сторона победителей, инициировала трибунал для наказания 24 руководителей нацистского режима. Процесс завершился 1 октября 1946 года. Половине обвиняемых вынесли смертные приговоры.

После капитуляции Японии, союзники также создали Международный военный трибунал для Дальнего Востока, более известный как Токийский трибунал, на котором судили 25 японских военных преступников. В ноябре 1948 года трибунал вынес приговоры подсудимым, 7 из которых – смертные.

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