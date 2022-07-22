Про це заявили заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов і посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ. Посадовці зазначили, що зараз немає міжнародних інституцій, які б могли судити військово-політичне керівництво кремля, включно з диктатором путіним.
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Україна хоче притягнути до відповідальності російське керівництво
Антон Кориневич пояснив, що є 2 площини відповідальності. Перша – відповідальність держави. Друга – відповідальність окремих осіб, тобто політичного та військового керівництва.
Дипломат також відзначив, що є різні інституції для відповідальності держави – Міжнародний суд ООН, Європейський суд з прав людини та арбітражі. Однак суду чи трибуналу, який би міг засудити путіна й інших російських посадовців поки що немає. Тому Україна хоче працювати в цьому напрямку.
Якщо ми говоримо про індивідуальну відповідальність, то насамперед це відповідальність за найтяжчий первісний злочин – злочин агресії. Злочин агресії дуже часто називають матір'ю всіх злочинів, або the supreme international crime. Тому мета України – притягнення до відповідальності політичного й військового керівництва Росії за вчинення злочину агресії проти нашої держави,
– пояснив Кориневич.
Водночас Андрій Смирнов зазначив, що востаннє подібні трибунали працювали під час Нюрнберзького та Токійського процесів після Другої світової війни.
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