Война в Украине должна завершиться к зиме, - Зеленский обратился к лидерам G7

Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы война в Украине завершилась к зиме. То есть – до конца 2022 года.

Об этом украинский лидер сказал в обращении к лидерам G7 на саммите в Брюсселе. Отметим, что украинский лидер выступал перед коллегами в онлайн-режиме 26 июня.

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ПВО, санкции и зерно: о чем Зеленский говорил на саммите

Пока в Офисе Президента не публиковали обращение Зеленского к G7. Поэтому о чем говорил президент – неизвестно. Однако Reuters со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Зеленский просил президентов усилить поддержку Украины. Речь идет о:

предоставлении систем противовоздушной обороны;

более мощных санкциях против России;

гарантиях безопасности для Украины;

помощи в экспорте зерна;

помощи в восстановлении Украины после войны.



Зеленский обратился к лидерам G7 по видеосвязи / Фото с телеграм-канала президента

Впоследствии Зеленский написал в своем телеграм-канале, что чувствует поддержку государств G7. Он поблагодарил коллег за оборонную и финансовую помощь.

Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор,

– подчеркнул президент Украины.



Зеленский выступил на саммите G7 / Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского



Глава государства просил у коллег больше помощи Украине / Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского

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Разведка заявляла о переломном моменте в войне

Накануне начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов говорил, что уже в августе можно ожидать переломного момента войны. Что же произойдет – он не уточнил. При этом победой в войне Буданов считает возвращение территории, которая была у Украины на момент провозглашения Независимости.

Впоследствии слова главного разведчика прокомментировал представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий. Он пояснил, что разведка располагает четкой информацией о том, какие резервы и ресурсы есть у врага. Поэтому у Буданова были достаточные причины говорить о переломном моменте войны.

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