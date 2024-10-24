Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что риски активизации боевых действий заметны на Юге нашей страны. Там сосредоточено 90 тысяч оккупантов под командованием Михаила Теплинского.

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Где могут усилиться боевые действия

Риски на юге Запорожской и Херсонской областей вполне реальны. Российское командование в любой момент может дать указание к бою. Единственное объяснение, почему до сих пор активно не применялись эти войска – определенные проблемы с логистикой.

Через Крым возить боеприпасы очень трудно, не всегда стало работает паромная переправа через Керченский пролив. Более того, Крымский мост может не выдержать таких масштабных нагрузок.

Захватив Угледар, враг лишил украинских артиллеристов возможности эффективно влиять на функционирование железнодорожной сети на юге Донецкой области. Это означает, что теперь россияне могут наладить бесперебойное снабжение вооружения и боеприпасов для своей группировки, которая действует, в частности на Запорожье,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Итак, есть все шансы, что враг может значительно активизировать свои усилия. Но вряд ли говорится о проведении масштабных наступательных действий. Главная причина – нехватка ресурсов.

В начале августа 2024 года глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что у врага осталось ресурсов для активных наступательных действий на полтора – два месяца. Это время прошло в начале октября. Сейчас оккупанты дальше пробуют наступать, но неизвестно, есть ли у них потенциал, чтобы открыть еще один адский участок фронта.

"Действия тактического уровня – это наша реальность, попытки врага атаковать там, где до недавнего времени боевых действий вообще не происходило. Но говорить о масштабировании атак на юге Запорожской области стоит только после того, как мы будем знать, что у врага достаточно ресурсов для реализации этой миссии", – отметил военный эксперт.