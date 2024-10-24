Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що ризики активізації бойових дій помітні на Півдні нашої країни. Там зосереджено 90 тисяч окупантів під командуванням Міхаїла Теплінського.

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Де можуть посилитися бойові дії

Ризики на півдні Запорізької та Херсонської областей цілком реальні. Російське командування будь-коли може дати вказівку до бою. Єдине пояснення, чому досі активно не застосувались ці війська – певні проблеми з логістикою.

Через Крим возити боєприпаси дуже важко, не завжди стало працює поромна переправа через Керченську протоку. Ба більше, Кримський міст може не витримати таких масштабних навантажень.

Захопивши Вугледар, ворог позбавив українських артилеристів можливості ефективно впливати на функціонування залізничної мережі на півдні Донецької області. Це означає, що тепер росіяни можуть налагодити безперебійне постачання озброєння та боєприпасів для свого угрупування, яке діє, зокрема на Запоріжжі,

– підкреслив Владислав Селезньов.

Отже, є всі шанси, що ворог може значно активізувати свої зусилля. Але навряд чи мовиться про проведення масштабних наступальних дій. Головна причина – брак ресурсів.

На початку серпня 2024 року очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що у ворога залишилося ресурсів для активних наступальних дій на півтора – два місяці. Цей час минув на початку жовтня. Зараз окупанти далі пробують наступати, але невідомо, чи є у них потенціал, аби відкрити ще одну пекельну ділянку фронту.

"Дії тактичного рівня – це наша реальність, спроби ворога атакувати там, де донедавна бойових дій взагалі не відбувалось. Але говорити про масштабування атак на півдні Запорізької області варто лише після того, як ми будемо знати, що у ворога достатньо ресурсів для реалізації цієї місії", – наголосив військовий експерт.