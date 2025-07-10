Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Северо–Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло десять боестолкновений. Россияне нанесли 6 авиационных ударов, целом враг сбросил одиннадцать управляемых авиационных бомб и совершил 210 артиллерийских обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

с начала суток произошло десять боестолкновений. Россияне нанесли 6 авиационных ударов, целом враг сбросил одиннадцать управляемых авиационных бомб и совершил 210 артиллерийских обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня. На Южно-–Слобожанском направлении в течение суток наши войска отбили шесть атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое и в сторону Липцы и Петро-Ивановки. Все еще продолжается одно боестолкновение. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Охримовка, Круглое, Отрадное и Артельное.

в течение суток наши войска отбили шесть атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое и в сторону Липцы и Петро-Ивановки. Все еще продолжается одно боестолкновение. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Охримовка, Круглое, Отрадное и Артельное. На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре штурма вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосинового.

украинские защитники отбили четыре штурма вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосинового. На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

в течение суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. На Северском направлении с начала суток враг провел семь наступательных действий в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.

с начала суток враг провел семь наступательных действий в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка. На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино.

наши защитники отбили четыре вражеских штурма в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино. На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки. С начала этих суток на Покровском направлении оккупационные войска 42 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Миролюбовка, Николаевка, Луч, Лисовка, Котлиное, Удачное, Дачное, Новосергиевка, Ялта, Алексеевка и в сторону населенных пунктов Новоподгородное, Покровск, Разино, Родинское. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.

Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 105 оккупантов, 74 из них – безвозвратно. Уничтожен один автомобиль противника, восемь беспилотных летательных аппаратов, два спутниковых терминала и один вражеский миномет,

– говорится в сообщении.