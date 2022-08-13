Это геноцидная война, – глава МИД Эстонии назвал истинные намерения путина в Украине

Парламент Эстонии первым в мире принял решение о признании действий российских войск в Украине геноцидом. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью 24 каналу рассказал, что у них есть достаточно оснований, чтобы считать, что это – не просто акт агрессии.

"Цель путина – полный контроль над Украиной"

Рейнсалу отметил, что путин, его сообщники и идеологи не скрывают своих намерений. Поэтому очень важно – дать миру четкий сигнал, что война в Украине не является вопросом Луганской и Донецкой областей или Крыма или какой-либо другой части Украины.

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Это не внутренний вопрос, а мировая угроза. Цель путина – полный контроль над Украиной. Сила оружия и сила воли стран Запада должна остановить режим путина на пути агрессии. Только немедленная и неизбежная расплата за преступные действия, сила украинской армии и сила воли западного мира сможет остановить убийцу,

– сказал он.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Угрозы странам Балтии

Министр иностранных дел Эстонии также прокомментировал возможную угрозу странам Балтии со стороны россии.

По его словам, в тактической составляющей россии не хватит сил, чтобы атаковать Эстонию или создавать провокации. В то же время в стратегической составляющей, действия рф несут угрозу всей системе безопасности Европы.

По мнению чиновника, если российско-украинская война перейдет в затяжную фазу или "заморозится", это станет сигналом, что в 21 веке с помощью танков можно нарушать государственные границы и устраивать геноциды. Это будет угроза всему человечеству.

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