Украина и Россия обмениваются ударами дронов: хронология 1265 дня войны: хронология 1265 дня войны
11 августа, 06:37
Украина и Россия обмениваются ударами дронов: хронология 1265 дня войны: хронология 1265 дня войны

Сергей Попович

Продолжаются 1265 сутки с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты продолжают террор мирного населения и прилагают усилия для захвата новых территорий.

О ситуации на фронте, международной арене, главные новости Украины за текущие сутки – читайте на 24 Канале.

06:27, 11 августа

Москва оказалась под атакой БпЛА, там раздавались взрывы

В ночь на 11 августа дроны атаковали Москву, раздались взрывы, мэр Собянин сообщил о сбитии трех дронов.

Звуки пролета и взрывов слышали также в городах Раменское, Бронницы и селе Софьино.