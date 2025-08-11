11 августа, 06:37
Украина и Россия обмениваются ударами дронов: хронология 1265 дня войны: хронология 1265 дня войны
Продолжаются 1265 сутки с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты продолжают террор мирного населения и прилагают усилия для захвата новых территорий.
О ситуации на фронте, международной арене, главные новости Украины за текущие сутки – читайте на 24 Канале.
В ночь на 11 августа дроны атаковали Москву, раздались взрывы, мэр Собянин сообщил о сбитии трех дронов. Звуки пролета и взрывов слышали также в городах Раменское, Бронницы и селе Софьино.
06:27, 11 августа
Москва оказалась под атакой БпЛА, там раздавались взрывы
