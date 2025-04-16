О главных новостях 16 апреля, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.
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Главные события дня
В результате атаки дронов в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения. Пострадали 3 человека.
Взрывы в Одессе
Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Взрывы в Одессе прогремели около 01:12 и в 1:34, а отбой воздушной тревоги объявили в 02:15.
В ночь на 16 апреля аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, украинская армия восстановила позиции возле Возрождения и в Днепроэнергии в Донецкой области.
К сожалению, враг также имел продвижение – у Надиевки и Сухой Балки.