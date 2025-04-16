01:00, 16 апреля

В ночь на 16 апреля аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, украинская армия восстановила позиции возле Возрождения и в Днепроэнергии в Донецкой области.

К сожалению, враг также имел продвижение – у Надиевки и Сухой Балки.