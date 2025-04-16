Про головні новини 16 квітня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

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Головні події дня

05:00, 16 квітня

Унаслідок атаки дронів в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення. Постраждали 3 людини.

02:15, 16 квітня

Вибухи в Одесі

Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Вибухи в Одесі пролунали близько 01:12 та о 1:34, а відбій повітряної тривоги оголосили о 02:15.

01:00, 16 квітня

У ніч на 16 квітня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, українська армія відновила позиції біля Відродження та в Дніпроенергії в Донецькій області.

На жаль, ворог також мав просування – біля Надіївки та Сухої Балки.