Про головні новини 16 квітня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.
Дивіться також ЗСУ відбивають позиції на Донбасі, окупанти активізувалися на Запоріжжі: огляд і карти ISW
Головні події дня
Унаслідок атаки дронів в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення. Постраждали 3 людини.
Вибухи в Одесі
Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Вибухи в Одесі пролунали близько 01:12 та о 1:34, а відбій повітряної тривоги оголосили о 02:15.
У ніч на 16 квітня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, українська армія відновила позиції біля Відродження та в Дніпроенергії в Донецькій області.
На жаль, ворог також мав просування – біля Надіївки та Сухої Балки.