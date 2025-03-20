О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 20 марта, сообщает 24 Канал.

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06:29, 20 марта

Пострадавшие в Кропивницком

В общем, в результате атаки пострадало 8 человек, среди них – один ребенок. Известно, что 3 пострадавших госпитализировали, состояние одного оценивают как тяжелое. Райкович в комментарии СМИ сообщил, что пострадавшего оперируют, ведь он получил 90% ожогов поверхности тела.

04:11, 20 марта

Взрывы в Энгельсе

Около 3 утра 20 марта из российских телеграмм-каналов начали поступать сообщения об атаке беспилотников на города Саратов и Энгельс. В городах звучала сирена, а местные писали о звуках взрывов.

По предварительным данным, дроны налетели на нефтяные объекты – НПЗ или нефтебазы. Очевидцы говорят, что видели пожар из-за "падения обломков".

02:55, 20 марта

Россия продвинулась возле Новоселки и еще нескольких населенных пунктов, – Deep State

Аналитики отметили, что россияне продвинулись у Красного Первого, Скудного и Новоселки.

02:39, 20 марта

Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку

В Кировоградской ОГА сообщили, что разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки.

"Как издевательство – вражеские дроны попали по улице Мира", – указали там.

К счастью, все живы. Однако есть раненые, среди них ребенок. Врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.

00:52, 20 марта

Россия ударила по Кропивницкому

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович рассказал, что враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом Новониколаевка, Балашовка. В результате обстрелов Кировоградщины есть повреждения инфраструктуры Укрзализныци.