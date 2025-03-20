04:11, 20 марта

Около 3 утра 20 марта из российских телеграмм-каналов начали поступать сообщения об атаке беспилотников на города Саратов и Энгельс. В городах звучала сирена, а местные писали о звуках взрывов.

По предварительным данным, дроны налетели на нефтяные объекты – НПЗ или нефтебазы. Очевидцы говорят, что видели пожар из-за "падения обломков".